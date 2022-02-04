Детали Медведчук: Нагнетание информации о якобы "вторжении" в Украину выгодно Зеленскому для отвлечения внимания от провальной политики власти

2022-02-04 14:33

Нагнетание информации о якобы "вторжении" и "нападении" Российской Федерации на Украину выгодно президенту Владимиру Зеленскому для отвлечения внимания от провальной политики его власти. Такое мнение в интервью журналисту "Нового издания" Владимиру Самарскому выразил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Идея вторжения и раскручивание самой идеи вторжения появилась после того, как полтора месяца тому назад Россия направила запрос на предоставление ей юридических гарантий безопасности со стороны США и стран НАТО. После этого, я считаю, что, по всей видимости, так и было. Соединенные Штаты, западные партнеры Украины начали раскручивать непосредственную тему балансирования интересов, и, зная заранее, какие ответы будут даны, те ответы, которые несколько дней тому назад поступили и которые охарактеризовал Лавров как те, что там нет ответа на главный вопрос расширения НАТО, ограничения расширения НАТО на восток, а есть какие-то там второстепенные обстоятельства, по поводу которых можно вести переговоры, означает только одно, что США и западные страны нагнетали ситуацию, что Украине угрожает вторжение. Эту идею поддержал Зеленский и его команда по одной простой причине, что это отвлекает украинских граждан от тех насущных, глубоких, катастрофических проблем, которые есть в стране, - вопросы с трудоустройством, заработной платой, с ценами, с тарифами, с отсутствием сегодня обеспечения социальных стандартов и многим, многим другим. И поэтому тема вторжения оказалась очень творчески пригодной как для политики, которую проводит Запад по отношению к Украине и России, пытаясь создать на Украине плацдарм противостояния с Россией, так и для господина Зеленского", - отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что президент Зеленский изменил свою риторику только после того, как увидел панику среди населения.

"Когда Зеленский понял, что началась паника, он начал пытаться отыграть. Но кто же ему поверит сегодня? Поэтому сегодня касательно всех разговоров, связанных с вторжением, с войной, с боевыми действиями, я говорю, что, если действительно может иметь место вторжение даже в этих пораженных умах и сознаниях, нужно сделать так, чтобы войны не было, потому что любая война кончается мирными переговорами и миром. Может, надо с этого начать? Вести переговоры миром", - резюмировал он.

Напомним, ранее сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович с трибуны Верховной Рады заявил, что действующая украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским под шумок о неизбежной агрессии со стороны Российской Федерации ворует деньги из государственного бюджета страны, закрывает независимые телеканалы и уничтожает оппозицию.