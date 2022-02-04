Детали Чем дольше Зеленский президент, тем больше украинцев умрет

2022-02-04 14:49

Сегодня утром в Минздраве сообщили о резком росте заболеваемости коронавирусом. За прошлые сутки в Украине зафиксировали почти 44 тысячи новых случаев. Среди заболевших был и Глава офиса Зеленского. Украинцы не доверяют таким показателям и предполагают, что данные о заболеваемости должны были быть в разы выше. Кто верит в официальную статистику после того, как сам Зеленский признал, что в ней могут быть ошибки? Кто вообще верит Зеленскому и власти в целом, если она провалила борьбу с пандемией?

Неудивительно, что данные Зе не показывает реальных масштабов трагедии. Сегодня на нуле доверие к самому Минздраву, к системе здравоохранения. Люди не обращаются в больницы за помощью, пока не оказываются на грани жизни и смерти. Кто в этом виноват - очевидно давно. Не зря же Владимир Зеленский два года подряд возглавляет рейтинг “разочарование года” (по данным опроса Центра Разумкова и фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива). Граждане давно убедились, что образ Голобородько на экране и Зеленский в жизни - две большие разницы.

Никого роста заболеваемости президент, похоже не видит не видит, для системы здравоохранения ничего не делает и ограничивается только циничными выплатами за вакцинацию. Зеленский живет в своем мире еще с начала 2020 года, когда его промедление с карантинными мероприятиями привело к вспышке эпидемии. Тем не менее, президент наивно уверен, что Украина вовремя отреагировала на пандемию. Сегодня наивность президента побила все рекорды, и он делает циничные заявления о том, что коронавирус мы победим уже в текущем году. Послушать Зеленского, так и войну на Донбассе мы с минуты на минуту закончим, и в ЕС нас возьмут.

Зеленский не хочет раскрыть глаза и увидеть: мало того, что граждане массово болеют, они еще при этом нормально не питаются и замерзают в собственных домах. Административное регулирование цен на отдельные группы товаров, которые ввёл президент, оказалось настоящим плевком в лица его избирателей. По мнению Зеленского, людям в Украине достаточно жить на сухпайке, питаться одним хлебом. Не зря же он не включил в список продуктов, которые подпадают под ограничение, сливочное масло и сметану. Мало того, что люди не могут позволить себе продукты: растет и стоимость оплаты коммунальных услуг. В этом отопительном сезоне она увеличилась на 19%, но президент настолько уверен, что для его народа это вовсе не проблема, что обрезает украинцам субсидии.

От всего этого президент отвлекает народ новостями о якобы вторжении России. И пока украинцы готовят тревожные чемоданчики, у соратников Зеленского появляется уникальная возможность без проблем наживаться на “Большом строительстве”. Под шумок они выводят его из-под тендеров и отбирают у украинцев понадобившиеся им земли. Маразм крепчает: вместо того, чтобы выделить гражданам средства на лекарства, их успешно осваивают на заборах и рвах на границе с Беларусью и Россией. Вишенка на торте тотального украинского геноцида - массовое увольнение врачей и закрытие десятков роддомов.

Зеленский вцепился в кресло президента так, что костяшки давно побелели. Он думает, что если пустить народу пыль в глаза, то благодарные граждане изберут его на второй срок. Но доведет Владимир Александрович до того, что голосовать за него физически будет некому.

 

Макс Степанов

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