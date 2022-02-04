Детали Дочь Шолохова прокомментировала вступительное слово Медведчука к роману "Тихий Дон": Он писал как государственный муж, чувствуется, что эта тема ему близка

2022-02-04 20:54

Народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук написал вступительное слово к роману "Тихий Дон", автором которого является известный российский писатель, лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов. По мнению политика, этот роман является одним из наиболее значимых произведений русской литературы XX века, в том числе и потому, что в нем поднимаются проблемы, актуальные и в сегодняшней ситуации в Украине.

За внимание к творчеству писателя и высокую оценку романа отца политика сердечно поблагодарила дочь Шолохова.

"Очень важно, что это очень современно звучит и с глубоким понятием сложившейся ситуации. Очень важно это. То есть это перекличка с нашим прошлым. Это высокая оценка творчества Шолохова, который, так сказать, творил в иную эпоху, и хорошее отношение, испортить которое удалось нашим доброжелателям, так скажем. А слово звучит очень своевременно и очень искренне", – сказала Светлана Михайловна.

Она отметила, что, несмотря на то, что Виктор Медведчук писал не как литературовед, а как государственный муж, чувствуется, что эта тема близка ему и он владеет материалом.

"Передайте искреннее "спасибо" за добрые слова о книге, о писателе, о моем отце… Очень жаль, что отец ушел, но наверно он был бы очень-очень огорчен сложившейся ситуацией, и думаю, что он бы не промолчал (в сложившейся ситуации между Украиной и Россией. – Ред.)", – подчернула Светлана Шолохова.

По мнению дочери великого писателя, очень важно, чтобы роман ее отца был переиздан и дошел до читателя не только в России, а и в Украине, потому что высказывания Шолохова сейчас особенно актуальны.

"И его высказывания о его любви к украинскому народу, его мать была украинкой. Эта книга еще и как учебник истории", – добавила Светлана Шолохова.