Детали Прочь от суеты: арендуем дом для отдыха

2022-02-05 15:43

Отправиться на отдых, не покидая родного края, – думаете, что это нереально? Мы готовы убедить вас в обратном и поделиться своими лайфхаками. При этом совершенно не важно, собираетесь ли вы проводить время в кругу семьи или с компанией друзей. В любом случае, для этого не потребуется особых усилий. Ведь всё, что нужно – арендовать загородный дом.

ПОЧЕМУ ОТДЫХАТЬ В ДОМЕ ЗА ГОРОДОМ ВЫГОДНО?

Отдых в пределах нашей страны может быть не менее комфортным, нежели на средиземноморском побережье. Если снять коттедж под Киевом, то можно провести выходные или отметить памятную дату в живописном месте. Такой вид отдыха имеет несколько бесспорных плюсов:

это прекрасная возможность побыть вдали от городской сутолоки и шума, а также без назойливого обслуживающего персонала;

плохая погода не сможет омрачить праздник в загородном доме, поскольку в нем есть всё необходимое (сауна, камин, уютные комнаты и т. п.);

если дом расположен у воды, то можно не только порыбачить, но и помедитировать;

панорамные окна до самого пола создадут идеальную обстановку для размышлений и приятной беседы.

Не знаете, как сделать предложение руки и сердца? Коттеджи среди лесного ландшафта – возможность побыть наедине с любимым человеком в окружении природы и романтики.

КАК ВЫБРАТЬ ДОМ ДЛЯ ОТДЫХА?

Чтобы отдых не стал причиной разочарования, следует заранее найти подходящий дом. Удобнее это делать через интернет с помощью онлайн-сервиса OLX. Выбирая пристанище на время отдыха, необходимо определиться с видом дома. Это может быть:

охотничий домик;

коттедж VIP-класса;

эко-дом;

восточная пагода.

Каждый из них несет в себе определенную атмосферу. Вам приглянулся домик на берегу озера или речки? Обязательно позаботьтесь об антимоскитных средствах, особенно, если планируете отдыхать вместе с детьми. А если не хотите расставаться со своей собакой, то свяжитесь с владельцем понравившегося дома и узнайте о возможности отдыха вместе с животными. В основном, клиентам идут на встречу.





