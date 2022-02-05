Детали Прочь от суеты: арендуем дом для отдыха

2022-02-05 15:43

 

Отправиться на отдых, не покидая родного края, – думаете, что это нереально? Мы готовы убедить вас в обратном и поделиться своими лайфхаками. При этом совершенно не важно, собираетесь ли вы проводить время в кругу семьи или с компанией друзей. В любом случае, для этого не потребуется особых усилий. Ведь всё, что нужно – арендовать загородный дом.

ПОЧЕМУ ОТДЫХАТЬ В ДОМЕ ЗА ГОРОДОМ ВЫГОДНО?

Отдых в пределах нашей страны может быть не менее комфортным, нежели на средиземноморском побережье. Если снять коттедж под Киевом, то можно провести выходные или отметить памятную дату в живописном месте. Такой вид отдыха имеет несколько бесспорных плюсов:

  • это прекрасная возможность побыть вдали от городской сутолоки и шума, а также без назойливого обслуживающего персонала;
  • плохая погода не сможет омрачить праздник в загородном доме, поскольку в нем есть всё необходимое (сауна, камин, уютные комнаты и т. п.);
  • если дом расположен у воды, то можно не только порыбачить, но и помедитировать;
  • панорамные окна до самого пола создадут идеальную обстановку для размышлений и приятной беседы.

Не знаете, как сделать предложение руки и сердца? Коттеджи среди лесного ландшафта – возможность побыть наедине с любимым человеком в окружении природы и романтики.

КАК ВЫБРАТЬ ДОМ ДЛЯ ОТДЫХА?

Чтобы отдых не стал причиной разочарования, следует заранее найти подходящий дом. Удобнее это делать через интернет с помощью онлайн-сервиса OLX. Выбирая пристанище на время отдыха, необходимо определиться с видом дома. Это может быть:

  • охотничий домик;
  • коттедж VIP-класса;
  • эко-дом;
  • восточная пагода.

Каждый из них несет в себе определенную атмосферу. Вам приглянулся домик на берегу озера или речки? Обязательно позаботьтесь об антимоскитных средствах, особенно, если планируете отдыхать вместе с детьми. А если не хотите расставаться со своей собакой, то свяжитесь с владельцем понравившегося дома и узнайте о возможности отдыха вместе с животными. В основном, клиентам идут на встречу.



subscriber subscriber

Еще по теме

Эксперты рассказали, насколько новые штаммы коронавируса опасны для детей

2022-02-03 19:20

На Закарпатье суд запретил мужчине посещать бары и выходить из дома ночью

2022-02-03 15:46

Будут отстранять от работы: что изменится для тысяч украинцев с 31 января

2022-01-31 17:00

Володин: Чем скорее депутаты Верховной Рады поддержат предложение Виктора Медведчука, тем будет лучше для всех

2022-01-29 09:45

Еще новости в разделе "Детали"

Прочь от суеты: арендуем дом для отдыха

2022-02-05 15:43

Медведчук: Зеленский мстит за мою оппозиционную деятельность

2022-02-05 12:15

Медведчук о незаконных санкциях: Зеленский и члены СНБО совершили преступление

2022-02-05 12:10

видео По указке Зеленского полиция пыталась подбросить наркотики оппозиционеру Киве и сфабриковать уголовное дело

2022-02-04 21:00
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Прочь от суеты: арендуем дом для отдыха 2022-02-05 15:43
Медведчук: Зеленский мстит за мою оппозиционную деятельность 2022-02-05 12:15
Медведчук о незаконных санкциях: Зеленский и члены СНБО совершили преступление 2022-02-05 12:10
видео По указке Зеленского полиция пыталась подбросить наркотики оппозиционеру Киве и сфабриковать уголовное дело 2022-02-04 21:00