Детали Закрыть в течение года пять телевизионных каналов без каких-либо оснований. Не думаю, что кто-то может побить этот рекорд в любом государстве мира! - Виктор Медведчук

2022-02-08 17:25

 

Оригинал в Телеграм-канале Виктора Медведчука

Почему это сделано? Сделано это потому, что Зеленский ведет борьбу с оппозицией, а это были оппозиционные каналы.

Это были каналы, которые смотрело преимущественно русскоязычное население, смотрели жители и граждане юго-востока Украины.
Каналы, которые исповедовали не антироссийскую истерию или политику пещерной русофобии, а политику восстановления отношений с Россией, восстановления отношений между нашими братскими народами.

Это не подходит Зеленскому, который сегодня проводит национал-радикальную политику в угоду вот этим узким кругам ограниченных людей, исповедующих политику национал-радикализма.

Он встал на этот путь под влиянием Запада, из-за каких-то личных амбиций, эмоций и ощущений и он пытается на этой почве с помощью этой примитивной и преступной политики добиться результата, авторитета среди людей.

Конечно же, с этим у него ничего не получится.

Виктор Медведчук

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Детали

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