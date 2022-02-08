Экономика Обвал отменяется: гривна снова подорожала по отношению к доллару и евро

2022-02-08 18:20

 

Национальный банк Украины обновил курс валют на среду 9 февраля, снизив стоимость основных иностранных денежных единиц в украинской гривне.

Об этом свидетельствуют свежие котировки на сайте финансового регулятора.

Так, стоимость американской валюты опустилась до 27,96 грн/долл - денежная единица страны укрепилась на 4 копейки.

Евро подешевел ниже психологической отметки в 32 грн. Стоимость валюты Евросоюза снизилась на 14 копеек - до 31,93 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке иностранные валюты торговались в диапазонах 27,97/27,99 грн/долл и 31,92/31,95 грн/евро.

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