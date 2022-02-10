Детали Вектор, который предлагает Медведчук, - это налаживание мира и отношений с соседями, - Кацман

2022-02-10 11:00

Вектор развития страны, который предлагает народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, - это налаживание мира и отношений с соседями. Об этом в эфире на "Першому Незалежному" заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Журналист прокомментировал информацию о том, что народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук является одним из самых популярных украинских политиков в стране - он занял в рейтинге Украинского института политики 4 место.

"Мне непонятно, почему впереди вот этой пятерки - Зеленский, Порошенко и Медведчук, это как бы три вектора развития нашей страны. Прошлое - это Порошенко, это возврат к тому, что там Путин, вы все понимаете, о чем я говорю. Нынешнее, настоящее - это вот то, что Зеленский, так сказать, виляет этим своим вектором то в одну, то в другую сторону разворачивается от своих обязательств, и так далее. И, наконец, третий, отличный от этих двух вектор, который предлагает Медведчук, - это немножко иная перспектива развития страны, это налаживание все-таки мира, это налаживание каких-то отношений с соседями и так далее", - говорит Владимир Кацман.

Журналист также отметил, что украинцы живут в искаженной демократии: "Потому что премьер-министр государства в парламентско-президентской республике, который и отвечает по сути за всю экономическую жизнь нашей страны, по закону, он имеет даже больше по Конституции, больше полномочий, чем президент в экономической сфере, занимает 7-8 место".

Кроме того, говорит он, непонятно, как в рейтинге оказались глави МИД и Министерства здравоохранения

"Мне непонятно, каким образом там оказались Кулеба и этот министр, "Министерство карантина" называется или по-прежнему Министерство здравоохранения? Мне кажется, пора переименовывать в "Министерство карантина". А что сделал Ляшко для здравоохранения Украины? Объясните мне, пожалуйста, может, я невежда какой-то, может, не знаю какой-то информации. Потому что ничего путного из того, во что нас ввела Супрун и куда она нас завела со своей реформой медицины, ни последующий министр один, ни вот нынешний министр ничего не сделали. Они только горазды цветные зоны расставлять, какие-то ограничения новые нам вводить. Весь мир уже смеется над этими всеми ограничениями", - заявил Владимир Кацман.

Напомним, ранее политолог Марат Киреев в своем блоге сообщил, что лидер оппозиции Виктор Медведчук - один из самых популярных политиков Украины в январе. Несмотря на домашний арест, политические репрессии, закрытие в декабре еще одного оппозиционного телеканала Медведчук занял в рейтинге Украинского института политики 4 место.

Выше лидера ОПЗЖ только президент Зеленский, устроивший политическое шоу с возвращением в страну Порошенко, а также глава МИД Кулеба, раздавший миллион интервью о возможном вторжении РФ, которого так и не произошло, пишет политолог.