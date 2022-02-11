Детали Лазарев: Медведчук мог еще год назад освободить заключенную в ОРДЛО Наталью Савченко, но власть поставила выше ее здоровья свой рейтинг

2022-02-11 09:44

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук мог еще год назад освободить заключенную в ОРДЛО Наталью Савченко, но власть поставила выше здоровья и жизни гражданки Украины свой рейтинг. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил политолог Александр Лазарев.

"Они не собираются никого возвращать. Разве это непонятно по их действиям? Одно дело, когда они рассказывают о том, что им необходимо как-то пойти на какие-то соглашения, на это мы можем пойти, на это не можем, другое дело, когда мы видим конкретные шаги и действия, которые подводят нас к тому, что власть не собирается реинтегрировать Донбасс и более того - не собирается реинтегрировать пространство. Пространство – это, в первую очередь, не территория. Территория – это часть моря, которая имеет определённые границы, а пространство – это культурные наслоения, это люди, их взгляды, их проблемы, с которыми необходимо работать. Ситуацию эту (с передачей четырех женщин из ОРДЛО, - ред.) знаю, не в первый раз уже слышал об этой проблеме. Год назад действительно была возможность их вернуть через Виктора Медведчука, но власть проигнорировала эту возможность, потому что она посчитала, что это будут какие-то политические балы для Медведчука, и поставила на кон своего рейтинга жизнь и здоровье граждан Украины, жизнь и здоровье женщин", - отметил эксперт.

Лазарев подчеркнул, что это высший уровень цинизма и он не уверен, что при действующей власти в вопросе освобождения этих женщин что-то изменится.

"Ситуация может быть урегулирована, но я не верю, что при этой власти какие-то подвижку будут. Разве что наши партнеры со всех сторон надавят на них по выполнению "Минска", и тогда разумеется будут какие-то откаты и переговоры. На данном этапе, я пока не вижу подвижек, я вижу наоборот - нежелание педалировать тему Донбасса", - сказал он.

Напомним, 10 февраля на сайте Уполномоченной Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой появилось сообщение о том, что гражданка Украины Наталья Савченко, которая осуждена в "ЛНР" до 12 лет тюрьмы, требует немедленного лечения и освобождения.

Кроме того, Денисова призвала ОБСЕ и Красный Крест посодействовать освобождению Савченко.

Как известно, 16 января 2021 года представители ОРДЛО в совместном заявлении сообщили о намерении в одностороннем порядке освободить четырех женщин (Наталью Стеценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатерину Котенко), которые содержатся в тюрьмах. При этом было отмечено, что посредником в этом должен выступить председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Медведчук обратился с письмом к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в передаче из ОРДЛО четырех украинок через КПВВ "Майорск", однако власть заблокировала процесс освобождения, санкционировала политические репрессии против Медведчука и посадила его под домашний арест, чем фактически обрекла украинок на дальнейшее пребывание в тюрьмах ОРДЛО.

При этом, с начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего политиком было освобождено более полутора тысяч человек.