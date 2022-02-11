Детали Мулык: Власть не дала возможности Медведчуку освободить из тюрем ОРДЛО четырех женщин из-за того, что боится оппозиционного политика

2022-02-11 10:06

Действующая украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским год назад не дала возможности председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку освободить из тюрем в ОРДЛО четырех женщин из-за того, что боится оппозиционного политика - его влиятельности и профессионализма. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил политический эксперт и конфликтолог Владимир Мулык.

"После того как не дали это сделать Виктору Владимировичу, какой шум поднялся в СМИ! Когда была достигнута договоренность, осталось фактически выполнить - привезти наших граждан, вернуть домой. Чем это закончилось? Циничной ложью с экранов телевизоров, жестким воздействием как на оппозицию, так и на свободу слова, на каналы и на самого лидера оппозиции, который в целом показал, что если власть без рук и не может ничего сделать, то оппозиция может выполнить функции власти и продемонстрировать, как это делается, как защищаются интересы граждан, потому что есть старое доброе правило, которое знает прекрасно Медведчук и, наверное, не знает Зеленский, - "спаси хотя бы одну жизнь, и ты спасешь мир". Зеленский не хотел его слушать, а сейчас в основном боится, потому что он понимает, что это будет демонстрация влиятельности, профессионализма оппозиционного лидера", - подчеркнул эксперт.

Напомним, 10 февраля на сайте уполномоченной Верховной Рады Украины Людмилы Денисовой появилось сообщение о том, что гражданка Украины Наталья Савченко, которая осуждена в "ЛНР" к 12 годам тюрьмы, требует немедленного лечения и освобождения.

Кроме того, Денисова призвала ОБСЕ и Красный Крест посодействовать освобождению Савченко.

Как известно, 16 января 2021 года представители ОРДЛО в совместном заявлении сообщили о намерении в одностороннем порядке освободить четырех женщин (Наталью Стеценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатерину Котенко), которые содержатся в тюрьмах. При этом было отмечено, что посредником в этом должен выступить председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Медведчук обратился с письмом к председателю СБУ Ивану Баканову с просьбой посодействовать в передаче из ОРДЛО четырех украинок через КПВВ "Майорск", однако власть заблокировала процесс освобождения, санкционировала политические репрессии против Медведчука и посадила его под домашний арест, чем фактически обрекла украинок на дальнейшее пребывание в тюрьмах ОРДЛО.

При этом с начала вооруженного конфликта на Донбассе благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего политиком было освобождено более полутора тысяч человек.