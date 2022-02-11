Детали Медведчук - европейским депутатам: Нынешняя позиция украинской власти катастрофически опасна для мира, для безопасности и в первую очередь для Украины

2022-02-11 21:35

Сегодняшняя ситуация, позиция украинской власти по избеганию реализации Минских соглашений катастрофически опасна для мира, для безопасности и в первую очередь для Украины. Поэтому мы должны сделать все чтобы Минские соглашения были реализованы. Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук в ходе международной конференции в рамках Парламентского измерения "Нормандского формата" "Конфликт в Украине: выход из тупика" с участием представителей парламентов Украины, Германии, Франции и России.

"Я еще раз хочу обратить ваше пристальное внимание, что сегодняшняя ситуация - она катастрофически опасна для мира, она опасна для безопасности, в том числе и в первую очередь для Украины. И в этой ситуации вместо того, чтобы, фактически, блокировать, как это делает власть, возглавляемая Зеленским, реализацию Минских соглашений, я считаю, что мы все должны сделать все для того, чтобы Минские соглашения были урегулированы", - заявил Медведчук.

Ранее Медведчук заявил, что украинская власть демонстрирует полное неприятие Минских соглашений.

"Я хочу сказать, что поведение украинской власти, возглавляемой Зеленским, вызывает не просто озабоченность, а вызывает у нас, у нашей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" резкое невосприятие того, что власть пытается всячески уйти от выполнения Минских соглашений, уйти от тех решений, которые были приняты в Нормандском формате и которые фактически ознаменовали путь непосредственный, который может привести к мирному урегулированию", - отметил Виктор Медведчук.