Детали Washington Post опубликовал материал о незаконных преследованиях Виктора Медведчука в Украине: Он близкий друг Путина более 20 лет

2022-02-15 14:26

Американское издание The Washington Post опубликовало материал о незаконных преследованиях председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука действующей украинской властью, отметив, что одной из причин, по которой Россия сегодня не ладит с президентом Владимиром Зеленским, является то, что лидер оппозиции - близкий друг президента Российской Федерации Владимира Путина уже более 20 лет.

"Медведчук был близким другом Путина более 20 лет, навещая российского лидера в его домах за пределами Москвы и в Сочи, вместе с Путиным наблюдая за гонками Формулы-1 и турнирами по боевому самбо, а также отдыхая вместе с ним. Люди, которые сплетничали о его тесной дружбе с Путиным, "просто завидовали мне", — сказал Медведчук в интервью 2016 года", - говорится в статье "Шесть причин, по которым Россия не ладит с Зеленским".

При этом издание подчеркивает, что уже в мае 2021 года украинская прокуратура обвинила Медведчука в государственной измене.

"Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения в измене охотой на ведьм. Путин сказал, что это часть "абсолютно очевидной зачистки", которая может превратить Украину в "своего рода Антироссию", - отмечается в материале, а также приводится прямая речь Путина.

"И что, всем, кто работает с Россией, теперь грозит уголовная ответственность в Украине?" — возмутился президент РФ.

Так, The Washington Post делает вывод, что уголовное производство в отношении Виктора Медведчука – это сильный удар по самолюбию Путина.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.