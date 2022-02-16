Детали Многочисленный митинг под окнами суда сорвал рассмотрение дела по "организаторам массовых протестов"

2022-02-16 17:05

 

Сегодня в Киевском апелляционном суде началось рассмотрение дела по лицам, якобы планировавшим в Украине массовые беспорядки, о задержании которых 30 января отчитались в МВД.

В то же время под зданием суда состоялся митинг, в котором приняли участие более двух тысяч человек, среди которых было много ветеранов АТО, которые пришли поддержать бывшего ветерана АТО Юрия Голубана.

Участники акции протеста принесли с собой плакаты с надписями "Молчание нас убивает", "Нет произволу узурпаторской власти" и "Свободу Голубану".

 Многочисленная акция под окнами суда привела в тому, что заседание перенесли на 24 февраля под предлогом того, что в суд не поступили материалы дела.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что Министерство внутренних дел не предоставило доказательств связи лиц, якобы планировавших в Украине массовые беспорядки, с внешними силами. Так, по словам Дмитрия Марунича в день ареста Голубана состоялся допрос экс-президента Порошенко следователями Госбюро расследований.

"В ожидании сенсаций и скандалов около ГБР собрались журналисты, присутствует полиция. А вот сторонников Порошенко, которые организовывали многочисленные акции протеста, как при предыдущих допросах, нету. Кто знает, может не пришли потому, что именно людей Порошенко, которые готовили митинг, и "повязала" полиция. А чтобы история не выглядела, как преследование оппозиции, и наворотили очередную историю с очередным заговором", — отметил эксперт.

subscriber subscriber

Еще по теме

Президент Евросовета хочет провести конференцию доноров в поддержку Украины

2022-02-16 18:40

Судьи, которые преследовали Медведчука, будут бежать из Украины, ведь здесь их ждут уголовные дела и позор

2022-02-16 17:09

фото Впевнено працюємо для забезпечення економічної стабільності та безпеки держави, – Тетяна Кірієнко

2022-02-16 13:33

Приложение Zoom уличили в шпионаже на своими пользователями

2022-02-16 10:44

Еще новости в разделе "Детали"

Судьи, которые преследовали Медведчука, будут бежать из Украины, ведь здесь их ждут уголовные дела и позор

2022-02-16 17:09

Многочисленный митинг под окнами суда сорвал рассмотрение дела по "организаторам массовых протестов"

2022-02-16 17:05

ИноСМИ: Рейтинг Зеленского падает из-за кризиса с Россией и репрессий против Медведчука

2022-02-16 16:10

Financial Times: Зеленский ввел санкции против Медведчука, но против Коломойского, который находится под следствием в США, никаких обвинений не выдвинуто

2022-02-16 14:29
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Судьи, которые преследовали Медведчука, будут бежать из Украины, ведь здесь их ждут уголовные дела и позор 2022-02-16 17:09
Многочисленный митинг под окнами суда сорвал рассмотрение дела по "организаторам массовых протестов" 2022-02-16 17:05
ИноСМИ: Рейтинг Зеленского падает из-за кризиса с Россией и репрессий против Медведчука 2022-02-16 16:10
Financial Times: Зеленский ввел санкции против Медведчука, но против Коломойского, который находится под следствием в США, никаких обвинений не выдвинуто 2022-02-16 14:29