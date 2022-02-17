Детали Виктор Медведчук: 7 лет украинская власть пыталась "заболтать" минские соглашения, и сегодня ее действия не имеют ничего общего с деэскалацией

2022-02-17 13:43

Оригинал в Телеграм-канале Виктора Медведчука

13 февраля мы отмечали довольно-таки печальную дату ‒ 7 лет с момента подписания минских соглашений.

У меня вопрос, как и у многих других, кто искренне хочет мира в Украине: как украинская власть сегодня собирается это сделать? Каким образом она думает двигаться дальше, если пока ее действия и заявления грозят именно эскалацией и ничего общего не имеют с деэскалацией?

Ведь пока что украинская власть делала все для того, чтобы "заболтать" минские соглашения, не выполнять их, ничего не делать для их реализации.

Виктор Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины