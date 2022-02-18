Мир фото В Беларуси исчез мост через реку Припять, построенный вблизи границы Украины

2022-02-18 11:15

В Беларуси исчез понтонный мост через реку Припять, переброшенный военными вблизи границы Украины. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщает СNN, ссылаясь на спутниковые снимки и три источника, знакомые с этим вопросом.

Судя по новым спутниковым снимкам и источникам издания, этот недавно построенный мост был демонтирован.

В издании точно не знают, почему мост был построен и демонтирован. Там не исключают, что мост использовался только для учений в Беларуси. Однако издание не отвергает и другого варианта.

"Возможно, что расположенные там российские или белорусские вооруженные силы, которые, по оценке западных официальных лиц, могут быть использованы для вторжения в Украину с севера, уже перебросили технику и больше не нуждаются в мосту", - сказано в сообщении.