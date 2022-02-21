Детали Оскароносный режиссер Оливер Стоун в 2019 году предсказал войну между Украиной и Россией и дал рецепт, как ее избежать, – довериться Медведчуку

2022-02-21 14:06

Известный американский трижды оскароносный режиссер Оливер Стоун в своем фильме "Нерассказанная история Украины" еще в 2019 году предсказал, что между Украиной и Россией из-за бездумных действий США может вспыхнуть большая война. Сегодня Украина и Россия стоят на пороге этой самой войны, которой так боялся и которую так точно описывал два года назад Стоун. Но у Украины есть шанс на мир. Ведь, если прогнозы американского режиссера верны, есть человек, который может примирить Россию и Украину. Виктор Медведчук пользуется уважением как украинцев, так и президента РФ Владимира Путина, который в фильме прямо говорит, что у Медведчука есть убеждения, с ними можно спорить, но невозможно не уважать. И Путин уважает, и он готов к сотрудничеству с конструктивными украинскими политиками. Поэтому Украине жизненно важно использовать связи и возможности Медведчука для того, чтобы убрать военную повестку и установить прочный мир в стране.

Почитайте, как Стоун в "Нерассказанной истории Украины" описывает происходящее в нашей стране. Напомню еще раз – это 2019 год.

"Если посмотреть на то, что произошло с Украиной в XXI веке, возникает ощущение дежавю. Как будто мы окунаемся в старую, известную всем сказку о Крысолове, который вел очарованных им детей в никуда. Миллионы людей оказались обманутыми сладкими обещаниями быстрого процветания при помощи США и Западной Европы. После так называемой Революции достоинства прошло совсем немного времени, и все ожидания рухнули. Вместо процветания – развал экономики, массовый отток населения из страны, разочарование и гибель теперь уже тысяч людей.

И самое главное: Украина находится в жесткой конфронтации с Россией. Функция, которую оставили Украине ее настоящие хозяева, работает безупречно. И любой, кто на самом деле смотрит на факты украинской революции 2013-2014 гг., может увидеть, как США были непосредственно вовлечены. Но это была не просто цель – это было средство для достижения цели. А целью, к которой они стремились, было давление на Россию.

Но всегда интересно, понимают ли кукловоды, что иногда марионетки начинают жить своей собственной жизнью? Вмешательство Украины в американские дела - первый тревожный звонок. А дальше война между Украиной и Россией. Вчера это было немыслимым – сегодня вероятный сценарий. И неважно, кто начнет первым, – важно то, что ударная волна от первого же взрыва разойдется слишком широко и затронет тех, кто предполагает отсидеться в стороне. Понимает ли Крысолов, который уводит все дальше и дальше в никуда поверивших ему, что Россия никогда не смирится с тем, что вблизи ее границ подконтрольное геополитическому противнику государство?"

Стоун признается, что очень боится, что мир взорвется. Режиссер воевал во Вьетнаме, был дважды ранен. Вот как он вспоминает то время: "Ни один человек не должен видеть такого количества смертей. Я был слишком молод, чтобы осознать весь трагизм ситуации, а потому постарался стереть эти воспоминания из сознания". И после всего пережитого слова Оливера Стоуна имеют вес.

"Однажды прозвучит тот самый выстрел. Например, украинские военные катера снова попробуют нарушить границы, которые Россия считает своими. И тем самым спровоцирует ответную стрельбу со стороны российских пограничников. Российские военные атаковали украинских военных - они откроют огонь первыми, в любом случае будут жертвы. И тогда начнется война, в которой Россию, естественно, объявят агрессором. Для защиты венгерских граждан, живущих на западе Украины, выступит венгерская армия. Польша объявит мобилизацию резервистов. Появится реальный шанс вернуть земли, аннексированные Советским Союзом в 1939 году. И придет то, чего боялся весь мир в годы холодной войны. Сбудется страшный сон Москвы, Брюсселя и Вашингтона. Армии России и стран НАТО рано или поздно войдут в соприкосновение. Никто не будет желать полномасштабной войны – достаточно "дружественного" огня, чтобы две военные машины столкнулись под оглушительные взрывы тактических ракет и снарядов. Это будет началом испепеляющего Армагеддона. На месте Украины останется только выжженная земля. Мир охватит пламя гигантское, вероятно, последней для человечества войны", - говорится в фильме.

А теперь сравните эти фразы с картины 2019 года с нашей реальностью. Мир действительно на грани войны. Запад нагнетает ситуацию, толкает Украину к конфликту с Россией, в котором США не интересует судьба своей колонии, США интересует уничтожение России. Этот конфликт не выгоден ни Украине, ни России. Стоун в фильме спрашивает у Путина, могут ли две страны снова когда-нибудь сблизиться? И Путин говорит: "Я думаю, что это неизбежно. Во всяком случае неизбежно строительство нормальных дружеских, я бы даже сказал, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал: сближение неизбежно".

Даже американец Стоун в 2019 году точно подметил, что Зеленский – не тот человек, который принесет в Украину мир. "Зеленский победил потому, что пообещал остановить войну на Донбассе. Одного приказа главнокомандующего достаточно для того, чтобы война была прекращена. И тысячи человеческих жизней были бы спасены. Никто не может помешать ему отдать такой приказ. Но дни идут, а мира нет. Надежды народа Украины на новый курс тают с каждым днем. Возможность исправить эту ситуацию – это выбрать в парламент Украины политиков, способных выполнить свои обещания перед народом Украины", - говорится в фильме.

Таким политиком Стоун видит Медведчука. Режиссер специально расспрашивает Путина, что он думает о Медведчуке. И Путин говорит, что уважает убеждения украинского оппозиционера. "Он относится к такой категории людей, которые выступают за независимость, за укрепление независимой Украины, но в то же время считает, что этого эффективнее добиваться путем развития сотрудничества с Россией. И я думаю, что он в значительной степени прав", - говорит Путин.

Возникает закономерный вопрос: почему Медведчук, который реально может примирить Украину и Россию, сидит под домашним арестом? Почему Зеленский не использует его возможности для достижения мира? Ответы на эти вопросы понятны не только украинцам, но и американцу Стоуну. Потому что Зеленский – марионетка США. Украинская власть сегодня выполняет указания Запада для эскалации конфликта. Но Стоун очень прав, когда говорит, что, если рванет, последствия будут катастрофическими. Надо ли это украинцам? Конечно, нет.

Нужно сделать все, чтобы к власти пришли люди, которые реально хотят мира в Украине. Чтобы перед нашей страной снова открылись возможности. Медведчук – тот политик, который это сделает.

Владимир Шамин

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