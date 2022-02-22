Детали Иностранные медиа призывают Зеленского освободить Медведчука и отказаться от давления на оппозиционные СМИ

2022-02-22 14:59

Если президент Украины Владимир Зеленский умный, то должен немедленно отказаться от давления на оппозиционные СМИ, а также освободить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом идет речь в материале издания Anti-Empire.

"Если Зеленский умный, ему надо срочно выйти в эфир и сказать пару слов об этнической родственности украинского и русского народов, о неприемлемости силового решения донбасского вопроса, а также освободить Медведчука и отказаться от подавления оппозиционных СМИ", – говорится в материале.

Напомним, 20 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

С 13 мая того же года Виктор Медведчук находится под домашним арестом.

В ОПЗЖ назвали такие действия власти откровенной и циничной политической расправой над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

О том, что преследование Медведчука имеет характер политических репрессий и избирательного правосудия, говорится в тысячах публикаций иностранных СМИ. В частности, самый авторитетный американский журнал Time прямо говорит, что причина репрессий против Медведчука состоит в том, что Зеленский считает его своим главным политическим оппонентом, и констатирует, что санкции против Медведчука были введены, когда ОПЗЖ вышла на первое место в социологических опросах.

Ряд европейских политиков поддержали Виктора Медведчука, в частности секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле, которые посетили Виктора Медведчука, находящегося под домашним арестом. Немецкие политики всех уровней – депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член Комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член Комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер – также высказали свое мнение о незаконных репрессиях в отношении Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.