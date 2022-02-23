Политика Шмыгаль заявил, что Украина имеет достаточно резервов, чтобы противостоять агрессии

2022-02-23 21:20

 

В среду, 23 февраля, Украина имеет достаточно резервов, чтобы противостоять как военной, так и экономической агрессии. Об этом в ходе заседания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр также подчеркнул, что главной угрозой для экономики страны сейчас является паника.

"Наша экономика и финансовая система остаются стабильными. У нас есть достаточно резервов и прочности, чтобы противостоять не только военной, но и экономической, торговой, энергетической агрессии. У нас нет никаких экономических причин для ухудшения ситуации, кроме паники... Правительство имеет достаточно средств на счетах, чтобы финансировать все расходы государства... У Национального банка абсолютно достаточно резервов, а международные партнеры уже предоставили гарантии и финансовую поддержку на миллиарды долларов", - сказал он.

Также премьер добавил, что решение Совета национальной безопасности и обороны существенно не повлияет на работу бизнеса.

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