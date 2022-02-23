Политика Рада увеличила бюджет обороны: выделят еще более 9 млрд гривен

2022-02-23 21:40

 

Верховная рада Украины увеличила бюджет сектора обороны, на военные расходы выделят еще более 9 млрд гривен. Соответствующее решение поддержали 345 нардепов.

Как говорится в пояснительной записке к соответствующему закону, с декабря 2021 года наблюдается наращивание численности военных группировок России на границах с Украиной. И вместе с заявлениями руководства РФ это создает существенную угрозу национальной безопасности Украины.

"В этих условиях представляется целесообразным увеличивать расходы на оборону государства, что предлагает данный проект закона Украины", - говорится в записке.

Закон предусматривает увеличение расходов на оборону по программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" на 9,096 млрд гривен - с 28,4 млрд гривен до 37,5 млрд гривен.

Источник покрытия этих расходов - перевыполнение плана доходов общего фонда госбюджета в январе 2022 года в размере 9,096 млрд гривен.

Напомним, сегодня Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс, чтобы обеспечить оперативное финансирование оборонной сферы в случае российской агрессии.

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Рада увеличила бюджет обороны: выделят еще более 9 млрд гривен 2022-02-23 21:40