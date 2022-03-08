Мир фото В России опустели обменники, а курс доллара взлетел до небес

2022-03-08 16:00

 

По состоянию на утро 8 марта в РФ открылись не все обменники.

В России рекордно выросла стоимость доллара на наличном рынке с начала войны против Украины и достигла отметки в 190 рублей.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга banki.ru.

При этом наблюдается дефицит валюты, по состоянию на утро 8 марта в России открылись не все обменники, часть из них пустые. Из-за санкций в РФ теперь проблемы с покупкой доллара.

Напомним, одна из крупнейших финансовых корпораций мира Morgan Stanley предсказывает дефолт России. Он ожидается в середине апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по долларовым бондам с погашением в 2023 и 2043 годах. "Мы считаем дефолт наиболее вероятным сценарием. Он вряд ли будет похож на обычный дефолт, а Венесуэла, пожалуй, является наиболее подходящим сравнением", - сказано в сообщении.

По данным Morgan Stanley, существует неопределенность в отношении того, смогут ли банки США принимать купонные выплаты от Министерства финансов России.

 

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