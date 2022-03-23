Синдром Чернобаевки: русские фашисты разгромили свою же военную группировку

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что в ходе боев рядом с Чернобаевкой российская армия случайно "бомбанула" по собственному скоплению войск .
Напомним, Чернобаевка Херсонской области уже стала эталоном в мировой истории военных провалов.
Русские фашисты восемь раз подряд перебрасывали туда большие силы и каждый раз украинская армия уничтожала их. Каждый раз на позициях русни оставались лишь горы искореженного, обгоревшего металла и горы трупов бывших орков.
В девятый раз, как видим, русские военные превзошли наши лучшие ожидания и разгромили свою технику и живую силу самостоятельно.
Мелочь, а приятно. Бестолковое офицерье рашистов здорово сэкономило украинской армии боеприпасы.