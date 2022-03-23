Курьезы Синдром Чернобаевки: русские фашисты разгромили свою же военную группировку

2022-03-23 09:04

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что в ходе боев рядом с Чернобаевкой российская армия случайно "бомбанула" по собственному скоплению войск .

Напомним,  Чернобаевка Херсонской области уже стала эталоном в мировой истории военных провалов.

Русские фашисты восемь раз подряд перебрасывали туда большие силы и каждый раз украинская армия уничтожала их. Каждый раз на позициях русни оставались лишь горы искореженного,  обгоревшего металла и горы трупов бывших орков. 

В девятый раз,  как видим,  русские военные превзошли наши лучшие ожидания и разгромили свою технику и живую силу самостоятельно. 

Мелочь, а приятно. Бестолковое офицерье рашистов здорово сэкономило украинской армии боеприпасы. 

 

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Синдром Чернобаевки: русские фашисты разгромили свою же военную группировку 2022-03-23 09:04
Синдром Чернобаевки: ВСУ в седьмой раз подряд разгромили группировку русни 2022-03-22 14:30
фото + видео Армия нищебродов и мародеров: в плен попал русский подполковник в украинских трусах и носках 2022-03-22 11:05
фото Lego выпустили эксклюзивные фигурки Владимира Зеленского и коктейлей Молотова 2022-03-18 21:36