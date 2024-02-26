ВОЙНА В Украине видео Владимир Зеленский впервые озвучил реальные потери ВСУ за два года войны

2024-02-26 11:33

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время полномасштабного вторжения рашистов погибли 31 тысяча украинских военных.

"Тридцать одна тысяча украинцев военных погибли в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, что там лжет путин со своим лживым кругом. Но каждая эта потеря-это большие потери для нас", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

 Напомним, что с 24 февраля 2022годапо 25 февраля 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составили 409 820 человек.

Интересно, что экс-глава МВД, бывший генпрокурор Украины и комисованный из рядов ВСУ Юрий Луценко ранее озвучивал примерно такую же цифру. Правда, по его версии, это были потери не за два года, а всего за один месяц войны. Официальные источники эти данные тогда категорически опровергли, однако и реальных цифр не озвучили.

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