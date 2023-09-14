ВОЙНА В Украине ВСУ впервые уничтожили подлодку врага - потери оккупантов приближаются к 300 тысячам

2023-09-14 15:37

Генштаб обновил потери оккупантов. Украинские военные впервые уничтожили подлодку россиян.

За прошедшие сутки было уничтожено 620 российских военных. Общие боевые потери рашистов с начала войны составляют около 270 970 человек.

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