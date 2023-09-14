ВОЙНА В Украине ВСУ впервые уничтожили подлодку врага - потери оккупантов приближаются к 300 тысячам

2023-09-14 15:37

Генштаб обновил потери оккупантов. Украинские военные впервые уничтожили подлодку россиян. 

За прошедшие сутки было уничтожено 620 российских военных. Общие боевые потери рашистов с начала войны составляют около 270 970 человек.

Также ликвидировано:

  • танков - 4599 (+15) 
  • боевых бронированных машин - 8810 (+18) 
  • артиллерийских систем - 5944 (+42) 
  • РСЗО - 769 (+3) 
  • средства ПВО - 517 
  • самолетов - 315 
  • вертолетов - 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4697 (+47)
  • крылатых ракет - 1455 
  • кораблей/катеров - 20 (+1) 
  • подлодок - 1 (+1) 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8458 (+14) 
  • специальной техники - 889 (+5)
  • керченских мостов -1

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ВСУ впервые уничтожили подлодку врага - потери оккупантов приближаются к 300 тысячам 2023-09-14 15:37