ВСУ впервые уничтожили подлодку врага - потери оккупантов приближаются к 300 тысячам
2023-09-14 15:37
Генштаб обновил потери оккупантов. Украинские военные впервые уничтожили подлодку россиян.
За прошедшие сутки было уничтожено 620 российских военных. Общие боевые потери рашистов с начала войны составляют около 270 970 человек.
Также ликвидировано:
- танков - 4599 (+15)
- боевых бронированных машин - 8810 (+18)
- артиллерийских систем - 5944 (+42)
- РСЗО - 769 (+3)
- средства ПВО - 517
- самолетов - 315
- вертолетов - 316
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4697 (+47)
- крылатых ракет - 1455
- кораблей/катеров - 20 (+1)
- подлодок - 1 (+1)
- автомобильной техники и автоцистерн - 8458 (+14)
- специальной техники - 889 (+5)
- керченских мостов -1