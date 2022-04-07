Детали Синоптик предупредила о дождях в Украине

2022-04-07 23:30

В нескольких регионах нашей страны снизится температура, отметила эксперт.

Погода в Украине завтра - в пятницу, 8 апреля, будет немного прохладнее в северных и западных областях и в Приазовье, днем там ожидается +10...+14 градусов.

Холодный атмосферный фронт "пригнет градусы" в северных и западных областях и принесет на эту территорию дожди, поделилась прогнозом в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Эксперт добавила, что осадки также прогнозируются в захваченном Россией Крыму, на Приазовье и в Киеве.

"В Киеве 8-го апреля температура воздуха несколько снизится, днем около +12+14 градусов. В столице завтра пройдет дождь, ветер остается порывистым", - отметила Диденко.

Синоптик добавила, что днем 7 апреля температура воздуха в Украине достигла отметок +16...+19 градусов, а завтра в большинстве областей ожидается +14...+19.

Ранее Наталья Диденко прогнозировала, что 7 апреля в украинском государстве Киев станет одним из самых теплых городов - прогнозировалось +18...+20 градусов. В столице не ожидались осадки.

Синоптик предупреждала, что украинскому государству угрожает порывистый ветер.