Детали В Украине растаможка авто временно стала бесплатной

2022-04-09 09:00

Льготы будут действовать во время военного положения. Ограничений по количеству ввезенных авто и перепродаже нет.

Ввоз в Украину транспортных средств освобождается от уплаты ввозной пошлины, НДС и акцизного налога на период войны с Россией. Соответствующий закон подписан президентом, опубликован и уже вступил в силу. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Под действие закона попадают легковые автомобили и кузова, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 человек и более, а также грузовые автомобили.

Напомним, в феврале в Украине завершился период льготной растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Всего в Украине в 2021 году зарегистрировали 517,4 тысяч легковых автомобилей с пробегом - абсолютный рекорд для страны, так как это на 46% больше, чем в 2020 году.