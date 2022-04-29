Экономика Курс доллара достиг 20-летнего максимума - чем и для кого опасно настолько резкое укрепление этой валюты

2022-04-29 08:26

Курс доллара по отношению к основным мировым валютам достиг 20-летнего максимума.

Как сообщает Reuters, иена при этом упала до самого низкого с 2002 года уровня и пробила уровень 130 за доллар после того, как Банк Японии пообещал ежедневно покупать неограниченное количество 10-летних облигаций для защиты своей целевой доходности, а падение японской валюты подняло индекс доллара до 103,70 - самого высокого уровня за пять лет.

Отмечается, что, по мнению аналитиков, более сильный доллар может оказать давление на развивающиеся рынки и затормозить экономику США.

Падение евро до пятилетнего минимума возрождает вероятность того, что валюта достигнет паритета по отношению к доллару впервые за два десятилетия, поскольку опасения рецессии в еврозоне побуждают инвесторов делать ставки на падение евро.

Прекращение россией поставок газа в Польшу и Болгарию, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что над рынками нависла неопределенность в отношении экономических последствий войны россии против Украины.

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КЕМ МОЖНО УСТРОИТЬСЯ В КИЕВЕ 2022-04-26 19:51