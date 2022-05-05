Фото-видео фото "Победили нацистов - победим и рашистов!" - Киев презентовал новый лозунг к 9 мая

2022-05-05 09:33

В канун Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне Украинский институт национальной памяти презентовал новый лозунг - "Победили нацистов - победим и рашистов!".

"Восьмой год подряд на государственном уровне мы последовательно внедряем европейский подход к памяти о Второй мировой войне. Поклоняемся всем борцам с нацизмом и всем жертвам этого самого кровавого конфликта в истории человечества. Для нас памятные дни символизируют не триумф победителей над побежденными, а напоминание о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и заговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма", - говорится в сообщении УИНП в Facebook.

В этом году Украина приближается к памятным датам в условиях полномасштабной военной агрессии россии, которая посягает на нашу независимость и территориальную целостность. Поэтому для украинцев противостояние российской агрессии - это борьба за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности против имперских амбиций агрессивного соседа.

"В 1939-1945 годах врагом были нацисты, а сегодня это рашисты - русская версия имперского национализма и фашизма. Поэтому традиционный лозунг этих памятных дней #Помним Побеждаем в этом году на государственном уровне несколько видоизменен и звучит так: "Победили нацистов – победим и рашистов!" - написали в УИНП.

Неизменным символом памяти остается красный мак.