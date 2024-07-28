Политика Почему Китай принимал Лаврова в Пекине, а Кулебу – в Гуанчжоу: местная пресса увидела сигнал

2024-07-28 11:30

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил Китай, где встретился со своим китайским коллегой Ваном И. Внимание политических аналитиков приковало то, что переговоры прошли не в Пекине, а в Гуанчжоу.

При этом всего несколько месяцев назад главу МИД страны-агрессора РФ Сергея Лаврова принимали в столице КНР. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Аналитики утверждают, что выбор места переговоров Кулебы и Вана И свидетельствует о том, что Китай и Украина намерены восстановить связи, напряженные в условиях войны. В то же время встреча в Гуанчжоу могла быть стратегическим решением Пекина, направленным на сохранение отношений с Россией.

По словам профессора международных отношений в Университете Жэньмин Вана Ивэй, Гуанчжоу является менее формальным местом, что обеспечило более непринужденную обстановку для встречи, последовавшую после критики Украины относительно помощи Китаем России в войне.

В свою очередь преподаватель Форвард-колледжа Лондонского университета в Берлине Бьорн Александер Дюбен не считает, что выбор места продиктован желанием обсудить, прежде всего, экономическое сотрудничество между странами.

"Вполне возможно, что Пекин намеренно организовал встречу за пределами столицы, чтобы тонко и символически унизить ее уровень по отношению к своему дипломатическому взаимодействию с Россией. Существует интересный контраст с апрельским визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пекин, где он был принят Си", – отметил аналитик.

Также Дюбен добавил, что Гуанчжоу, вероятно, был выбран местом встречи для того, чтобы сделать этот контраст менее неудобным, создав пространственную дистанцию между Си и Кулебой. Однако аналитики также предполагают, что китайское турне Кулебы было разработано с учетом его графика или с учетом участия Вана И в Восточноазиатском саммите.

Напомним, специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй 28 июля начнет свою рабочую поездку по странам Глобального Юга. Он посетит Бразилию, Южную Африку и Индонезию, где будет говорить в частности и о войне в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский анонсировал хорошие последствия визита главы МИД Дмитрия Кулебы в Китай. Пекин не будет поставлять оружие России. Кроме того, КНР признает территориальную целостность Украины.

Ранее сообщалось, что верховный представитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель обратился к министру иностранных дел Китая Вану И с предложением, чтобы КНР прекратила поддерживать российскую агрессию против Украины. Вместо поддержки военной машины России Пекин должен использовать свое влияние на РФ для остановки "экзистенциальной войны".