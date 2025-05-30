Политика Держсекретар США Марко Рубіо закликав рашистів припинити вогонь на розпочати переговори

2025-05-30 10:27

Державний секретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з міністром закордонних справ рашистів лавровим закликав російського дипломата до "добросовісного діалогу" з Україною. Про це повідомила речниця Держдепу США Теммі Брюс.

За її словами, Рубіо під час розмови з лавровим привітав обмін полоненими "1000 на 1000" між росією та Україною.

"Держсекретар повторив заклики президента Трампа до конструктивного, добросовісного діалогу з Україною як єдиного шляху для припинення цієї війни", - заявила Брюс.