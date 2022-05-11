ВОЙНА В Украине На 89-м году жизни скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук

2022-05-11 08:24

Вчера вечером стало известно, что скончался первый Президент Украины Леонид Кравчук. Информацию подтвердил СМИ депутат и бывший глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины, родился 10 января 1934, село Великий Житин, Волынское воеводство, Польская Республика, ныне Ровенская область).

Стал первым Президентом Украины после обретения ею независимости (1991-1994), Председатель Верховной Рады Украины (1990-1991). Депутат Верховного Совета РСФСР 10—11-го созывов. Народный депутат Украины (1990-1991 и 1994-2006). Герой Украины (2001). Лауреат премии Celebrity Awards 2020 в номинации Человек года.

Напомним, Леониду Кравчуку в конце июня прошлого года сделали операцию на сердце.