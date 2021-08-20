Украина Президент Украины не приедет на военный парад и концерт к 30-летию Независимости

2021-08-20 09:01

Первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук впервые за 30 лет не придет на торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости. Об этом  рассказала его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.

Говорить о состоянии здоровья первого президента Сибирцева отказалась, лишь отметила, что на сегодня планов по посещению праздника у него нет.

"Новостей, к сожалению, нет", - сообщила она.

Отметим, что 28 июня первый президент отсутствовал на торжественном заседании парламента по случаю 25-летия Конституции Украины.

В прошлые годы Кравчук всегда присутствовал на мероприятиях, приуроченных к годовщине Независимости вместе с другими украинскими президентами.

Напомним, в конце июня СМИ сообщали, что Кравчуку сделали операцию на сердце. Операция прошла по плану и без каких-либо побочных проблем, утверждал источник в окружении Леонида Кравчука.

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