Политика КАРТА В Польше заявили, что НАТО просто обязано демилитаризировать Калининградскую область рф

2022-05-16 11:33

НАТО должно демилитаризировать так называемую Калининградскую область россии, если Финляндия и Швеция присоединятся к Альянсу.

Об этом заявил в интервью изданию Dorzeczy.pl экс-заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев.

Стоит отметить, что кроме демилитаризации, этот "островок рф" в окружении цивилизованной Европы, нужно бы еще и денацифицировать или вовсе провести там референдум о выходе из состава отсталой и дикой русской недофедерации.

На вопрос, как вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменит ситуацию в Европе, польский политик ответил:

"Безопасность всего восточного фланга будет значительно усилена, потому что и у финнов, и у шведов есть приличные армии. Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО. Однако будет очень существенная проблема так называемого Калининграда".

Шереметьев отметил, что необходимо "попросить Калининград перестать называть себя именем преступника Калинина", поскольку этот советский деятель несет ответственность за расстрелы польских военнопленных в Катыни.

"Во-вторых, этот регион нужно демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке", - подчеркнул он.

На вопрос, каким может быть ответ Москвы на расширение НАТО, экс-замминистра обороны Польши ответил:

"Будет вой, как всегда, и угрозы ядерным оружием, потому что после позорной войны в Украине россияне ничем другим пугать не способны."