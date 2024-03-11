ВОЙНА В Украине Военнослужащие стран НАТО уже находятся на территории Украины, - глава МИД Польши

2024-03-11 13:32

Военнослужащие некоторых стран НАТО уже находятся на территории Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии на тему 25 летия членства Польши в Альянсе.

При этом он отказался называть конкретные страны, которые отправили своих военных в Украину, и сколько именно таких государств.

"В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны", – заявил министр.

Сикорский поддержал инициативу французского президента Эммануэля Макрона по отправке военных НАТО в Украину. По его мнению, это "находчивый ход", который нарушит спланированный сценарий россии.

"Мероприятие должно реализовать творчески определенную и асимметричную эскалацию. Поддерживаю инициативу президента Эммануэля Макрона", – сказал польский чиновник.

По его словам, вторжением в Украину рашисты показали, что не способны цивилизационно воспринять западные ценности и не могут мирно сосуществовать со своими соседями, поэтому НАТО должно вернуться к своей первоначальной роли.