ВОЙНА В Украине Военнослужащие стран НАТО уже находятся на территории Украины, - глава МИД Польши

2024-03-11 13:32

Военнослужащие некоторых стран НАТО уже находятся на территории Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время дискуссии на тему 25 летия членства Польши в Альянсе.

При этом он отказался называть конкретные страны, которые отправили своих военных в Украину, и сколько именно таких государств.

"В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны", – заявил министр.

Сикорский поддержал инициативу французского президента Эммануэля Макрона по отправке военных НАТО в Украину. По его мнению, это "находчивый ход", который нарушит спланированный сценарий россии.

"Мероприятие должно реализовать творчески определенную и асимметричную эскалацию. Поддерживаю инициативу президента Эммануэля Макрона", – сказал польский чиновник.

По его словам, вторжением в Украину рашисты показали, что не способны цивилизационно воспринять западные ценности и не могут мирно сосуществовать со своими соседями, поэтому НАТО должно вернуться к своей первоначальной роли.

subscriber subscriber

Еще по теме

Anakonda-23: В Польше стартуют крупнейшие в истории совместные учения с армией НАТО

2023-04-19 12:28

У границ Украины уже применяются танки Abrams, БМП Bradley, САУ Krab и комплексы Poprad

2023-04-13 10:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму

2024-03-11 17:37

Истребители F-16 для Украины: NYT назвало количество и дату поступления самолетов

2024-03-11 16:48

роССияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении, - Генштаб

2024-03-11 16:05

В ISW подсчитали, что на россии уже использовали до половины своих танковых резервов

2024-03-11 14:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Буданов заявил о подготовке серьезной операции в Крыму 2024-03-11 17:37
Истребители F-16 для Украины: NYT назвало количество и дату поступления самолетов 2024-03-11 16:48
роССияне пытаются прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении, - Генштаб 2024-03-11 16:05
В ISW подсчитали, что на россии уже использовали до половины своих танковых резервов 2024-03-11 14:31