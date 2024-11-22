Политика Польша дипломатично ответила на провокационные заявления рашистов по базе НАТО

2024-11-22 12:29

Несмотря на провокационные заявления страны-террориста, военная противоракетная база НАТО в Редзиково является сугубо оборонной.

База предназначена для борьбы с баллистическими ракетами, особенно из тех стран, которые являются государствами-изгоями.

Если рф возобновит свои угрозы, в будущем США и НАТО придется усилить противовоздушную оборону всего восточного фланга.

В Польше существует общий консенсус - как среди граждан, так и всех политических сил - о том, что восточный фланг НАТО должен иметь наилучшую противовоздушную защиту.