Мир Anakonda-23: В Польше стартуют крупнейшие в истории совместные учения с армией НАТО

2023-04-19 12:28

На территории Польши стартовала  подготовка к одним из крупнейших военных учений Anakonda-23.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "ЕП".

По его словам, в учениях примут участие почти 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Польши и стран-членов НАТО и партнеров Альянса.

"На востоке и севере Польши началась подготовка и передислокация войск к активной части Anakonda-23 – девятых крупнейших циклических учений с участием почти тринадцати тысяч военнослужащих польской армии, а также армий стран-членов и партнеров Альянса", – написал Блащак.

Учения Anakonda являются крупнейшими учениями Вооруженных сил Польши, в ходе которых проверяют способность ключевых командных органов польской армии сотрудничать с системой и выбранными элементами командных структур НАТО.

Целью учений является интеграция национальных командных структур и войск союзников в рамках достижения способности проводить стратегическую оборонительную операцию в условиях обычных и гибридных угроз.

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