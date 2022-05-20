Политика У Зеленского назвали очередной ультиматум путина "дипломатической деменцией"

2022-05-20 09:34

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал очередной ультиматум путинского режима "дипломатической деменцией". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"То есть "кокаиновые интеллектуалы" из роССийского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, убивают, насилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безустанно бухать. Чистый русский абсурд. Вот что значит дипломатическая деменция", - написал Подоляк.

Он также добавил, что скоро дипломатические контакты Москвы ограничатся Белоруссией, Эритреей и гуманитарными организациями, в которых можно будет ныть: "Пусть уж они сложат оружие, ну пожалуйста, иначе у нас ничего не выходит".

"Единственное, чем ВОЗ может помочь Кремлю, - это организовать должное коллективное психиатрическое обследование. И предложить программы чувственной терапии. Безусловно, Киев может только приветствовать подобные ликующие мероприятия", - говорится в сообщении советника главы ОП.

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