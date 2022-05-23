Мир фото 23 мая – на 40-й день после потопления крейсера москва выпускает марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!"

2022-05-23 13:32

Укрпочта 23 мая – на 40-й день после потопления роССийского крейсера москва выпускает марку "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!".

Как сообщается на сайте почтового оператора, марка будет выпущена тиражом 5 млн экземпляров в двух номиналах: "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!" F для отправлений по Украине и "Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!" W для международных отправлений.

Стоимость листа (три марки и три купона) – 69 гривен и $4,5 соответственно. Приобрести марку можно будет более чем в 1,5 тысячах ее отделений", включая райцентры. Кроме того, марки будут представлены на пяти онлайн-платформах, в том числе международных.

Во избежание спекуляций Укрпочта ввела лимит на продажу марок: два блока по три марки любого номинала одному покупателю.

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Мир

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Литва полностью отказалась от импорта роССийской электроэнергии, нефти и газа 2022-05-23 10:26
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Германия и Италия разрешили своим компаниям платить за роССийский газ в рублях, - СМИ 2022-05-21 21:30