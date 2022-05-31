Форвард Роберт Левандовски заявил, что больше не хочет играть в Баварии

Роберт Левандовски заявил, что не желает больше играть в Баварии. Об этом польский нападающий мюнхенцев сказал в открытом заявлении, которое цитирует журналист Фабрицио Романо.
"Моя эра в Баварии закончилась. Я больше не вижу возможности продолжать играть за этот клуб.
Бавария – серьезный клуб, и я верю, что они не будут меня удерживать. Я не хочу больше здесь играть.
Трансфер – лучшее решение. Надеюсь, они меня не остановят", – заявил Левандовски.
Напомним, что в этом сезоне форвард забил 35 голов и сделал 3 ассиста в 34 матчах Бундеслиги. Это позволило Левандовски выиграть Золотую бутсу в чемпионате Германии второй сезон подряд.