Фото-видео видео Запрещенный на роССии мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" - Нептун уничтожил корабль с символикой "z"

2022-06-06 12:28

На роССии удалили пророческий мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года, в котором подводная лодка Нептун (название созвучно с украинскими ракетами, затопившими крейсер "моССква") находит фашистский эсминец с буквой Z и уничтожает его.

В мультипликационной картине нашли немало роковых совпадений. Советский мультфильм рассказывает о трех детях, которые на подводной лодке под названием Нептун наткнулись на дне на фашистский эсминец.

В поисках корабля с золотом они нашли затонувший корабль, на судне которого была надпись Z 29.

Один из детей: Все ясно – фашистский эсминец.

Второй: Откуда ты знаешь?

Первый: Читай. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z.

После этого за детьми начинает гнаться торпеда, но впоследствии ее побеждают и сдают на металлолом.

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Фото-видео

видео Запрещенный на роССии мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" - Нептун уничтожил корабль с символикой "z" 2022-06-06 12:28
видео Интерактивная карта вторжения роССии в Украину за 100 дней войны - что происходило по дням 2022-06-06 10:26
Марсоход InSight прислал «прощальное» селфи перед завершением миссии и гибелью 2022-06-03 16:30
видео Как оформить статус безработного и получить помощь пособие в приложении Дія - ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 2022-05-31 08:26