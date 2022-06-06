Фото-видео видео Запрещенный на роССии мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" - Нептун уничтожил корабль с символикой "z"

2022-06-06 12:28

На роССии удалили пророческий мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" 1973 года, в котором подводная лодка Нептун (название созвучно с украинскими ракетами, затопившими крейсер "моССква") находит фашистский эсминец с буквой Z и уничтожает его.

В мультипликационной картине нашли немало роковых совпадений. Советский мультфильм рассказывает о трех детях, которые на подводной лодке под названием Нептун наткнулись на дне на фашистский эсминец.

В поисках корабля с золотом они нашли затонувший корабль, на судне которого была надпись Z 29.

Один из детей: Все ясно – фашистский эсминец.

Второй: Откуда ты знаешь?

Первый: Читай. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z.

После этого за детьми начинает гнаться торпеда, но впоследствии ее побеждают и сдают на металлолом.