Мир видео Члены семьи Гуччи планируют подать коллективный иск на создателей фильма о себе

2021-12-10 22:12

Члены семьи Гуччи планируют подать иск на создателей фильма «Дом Gucci». 10 наследников и потомков Гуччи ведут переговоры с адвокатами и не исключают, что может быть подан иск за клевету и неправдивость повествования.

В заявлении отмечается, что фильм, несмотря на обещание рассказать настоящую историю, очень далек от правды. По словам Патриции Реджани, создатели картины не консультировались с представителями семейства, по итогу «изобразив их невежественными грубиянами и наделив их поведением, которым они никогда не отличались».

Напомним, «Дом Gucci» — криминальная драма культового режиссера Ридли Скотта об убийстве Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году. Главные роли в ленте сыграли Леди Гага, Аль Пачино, Адам Драйвер, Джаред Лето, Джереми Айронс.

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Мир

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