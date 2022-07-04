ВОЙНА В Украине До конца 2022 года в поездах «Укрзализныци» появится спутниковый интернет от Starlink

2022-07-04 12:28

Интернет от Starlink в поездах «Укрзализныци» появится до конца 2022 года, – глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Даже специалисты Starlink удивились, что мы смогли так применить систему. По техническим характеристикам Интернет не должен работать так быстро. Но работает».

По словам Федорова, установка терминалов в поездах «Укрзализныци» — решит проблему перебоев связи у пассажиров.

«Также Starlink на «отлично» прошел тестирование в качестве резервного канала доступа к Интернету как для мобильного, так и для фиксированного. И верим, что эта функция точно будет поддерживаться в будущем», — отметил министр.

В то же время Украина уже сегодня является одной из стран с наибольшим количеством терминалов компании Маска. Федоров убежден в том, что спутниковый интернет и в дальнейшем будет активно развиваться в нашей стране.