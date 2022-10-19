Мир Евросоюз выразил готовность оплатить работу системы спутниковой связи Starlink в Украине

2022-10-19 13:35

Главы МИД ЕС обсудили возможность выделения средств для обеспечения работы системы спутниковой связи Starlink в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью изданию Politico.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель "поднял эту тему" на встрече и "некоторые страны поддержали его", отметил литовский чиновник.

Он считает, что "было бы лучше заключить договор между коалицией стран, которые могли бы приобрести у Маска Starlink и предоставить ее украинцам".

Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Борелль поручил европейским чиновникам разработать планы по распространению интернет-покрытия в Украине. В частности, ЕС "изучает возможность обсуждения заключения договора со SpaceX и создания совместного фонда для оплаты терминалов Starlink".

Источники издания отметчают, что в ЕС рассматривают также возможность обратиться по вопросу спутникового интернета к другим компаниям. В Евросоюзе считают, что это "могло бы быть дешевле и надежнее", чем в случае со SpaceX.

Starlink - глобальная спутниковая система для обеспечения доступа к Интернету компании SpaceX, основателем которой является американский миллиардер Илон Маск.

Как уже сообщалось, SpaceX может прекратить финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink для Украины, в том случае, если Пентагон не возьмет эти расходы на себя.

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фото Шведская газета опубликовала фото повреждений "Северного потока" 2022-10-18 21:30
ЕС готовит ответ на оккупацию роССией территорий Украины, - Бербок 2022-10-04 16:30
У птн сегодня есть минимум три двойника, но это ему уже не поможет, - разведка 2022-10-04 14:32