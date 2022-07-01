ВОЙНА В Украине В Одессе запретили использование фейерверков, петард, салютов и движение шумного транспорта

2022-07-01 15:37

Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 30 июня 2022 запрещается, на территории Одессы и Одесской области, использование и продажа пиротехнических средств, в том числе фейерверков, салютов и петард, независимо от класса.

Также запрещается движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов без шумопоглотителя или систему прямоток и конструктивные особенности системы выпуска газов, которые продуцируют чрезмерный уровень шума.

Этим же распоряжением запрещено использование транспортных средств, используемых в несанкционированных авто/мото-соревнованиях, водители которых осуществляют опасное управление.

Данный запрет действует до отмены военного положения или выдачи отдельного распоряжения.