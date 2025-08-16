Світ Заради покращення якості повітря весь громадський транспорт у Женеві зробили безкоштовним

2025-08-16 08:28

Весь громадський транспорт у Женеві зробили безкоштовним, аби знизити викиди парникових газів. Про це повідомляє Reuters.

Заходи покликані зменшити викиди оксиду нітрогену шляхом пропагування використання громадського транспорту й обмеження руху автомобілів, що найбільше забруднюють повітря.

У всьому громадському транспорті Женеви від пасажирів не вимагатиметься наявність квитків. Оплату за проїзд буде повернуто, коли якість повітря у місті повернеться до норми.

Окрім цього, між 6 ранку та 10 вечора лише автомобілі із низькими шкідливими викидами зможуть заїжджати до центральної частини Женеви.

Видання зазначає, що незвично спекотна й хмарна погода, що панує у женевському кантоні, сприяє затримці шкідливих частинок й погіршенню якості повітря.