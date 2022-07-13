ПОЛНЫЙ СПИСОК Мобилизация женщин в Украине: с какими профессиями и специальностями нужно встать на учет
2022-07-13 13:34
Отдельным категориям украинок придется стать на воинский учет уже осенью 2022 года. В списке, который составило Министерство обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей. Об этом говорится в приказе №35 ведомства.
Отметим, что воинский учет не равноценен мобилизации. Однако, законодательство требует, чтобы с 1 октября на воинский учет стали женщины, которые имеют следующие специальности:
- Химия, химические технологии и инженерия, биология.
- Телекоммуникации и радиотехника.
- Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии.
- Метрология и информационно-измерительная техника.
- Науки о Земле, географии, физике и астрономии.
- Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства.
- Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности.
- Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза.
- Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технология медицинской диагностики и лечения.
- Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия.
- Ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена.
- Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование.
- Издательство и полиграфия.
- Психология, социальная работа, социальное обеспечение.
Основанием для постановки на воинский учет женщины является получение этих специальностей и профессий.
В перечне также имеется список специальностей и профессий, родственных с соответствующим военно-учетным специальностям. В частности, 35 профессий и 76 специальностей.
По предварительной информации, на воинский учет в обязательном порядке ставят только по специальностям и профессиям из основного списка, однако не исключено, что подход может измениться.