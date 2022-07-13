ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Мобилизация женщин в Украине: с какими профессиями и специальностями нужно встать на учет

2022-07-13 13:34

Отдельным категориям украинок придется стать на воинский учет уже осенью 2022 года. В списке, который составило Министерство обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей. Об этом говорится в приказе №35 ведомства.

Отметим, что воинский учет не равноценен мобилизации. Однако, законодательство требует, чтобы с 1 октября на воинский учет стали женщины, которые имеют следующие специальности:

  • Химия, химические технологии и инженерия, биология.
  • Телекоммуникации и радиотехника.
  • Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии.
  • Метрология и информационно-измерительная техника.
  • Науки о Земле, географии, физике и астрономии.
  • Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства.
  • Обеспечение войск, вооружения и военной техники, технологии легкой промышленности.
  • Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза.
  • Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технология медицинской диагностики и лечения.
  • Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия.
  • Ветеринарная медицина и ветеринарная гигиена.
  • Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование.
  • Издательство и полиграфия.
  • Психология, социальная работа, социальное обеспечение.

Основанием для постановки на воинский учет женщины является получение этих специальностей и профессий.

В перечне также имеется список специальностей и профессий, родственных с соответствующим военно-учетным специальностям. В частности, 35 профессий и 76 специальностей.

По предварительной информации, на воинский учет в обязательном порядке ставят только по специальностям и профессиям из основного списка, однако не исключено, что подход может измениться.

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