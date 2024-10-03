ВОЙНА В Украине Кто может оформить бронь от мобилизации с 1 октября: список профессий

2024-10-03 16:05

В октябре 2024 года на бронирование от мобилизации могут рассчитывать не все.

Законопроект №10449, который вступил в силу 18 мая 2024 года, регулирует правила мобилизации в Украине. В частности, в нем прописано, как выглядит бронь от мобилизации и кто имеет на нее право.

Кто имеет право на бронь от мобилизации 2024

Далеко не каждый гражданин Украины может получить бронь от мобилизации - перечень профессий был утвержден Кабинетом министров Украины, а порядок бронирования - постановлением КМУ от 27 января 2023 года № 76.

С 1 октября 2024 года, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ст. 25, на бронь от мобилизации могут рассчитывать сотрудники и работники:

правоохранительных органов;

спасательных служб;

органов государственной власти и местного самоуправления;

компаний из сферы медиа и культуры;

предприятий, производящих товары для нужд армии;

предприятий, производящих и ремонтирующих военного назначения, технику, боеприпасы;

предприятий, которым установлены мобилизационные задачи;

других критически важных для украинской экономики предприятий.

Также на бронирование от мобилизации имеют право народные депутаты и их помощники, бенефициарные владельцы предприятий критической важности и государственные служащие, задействованные в аналитике законопроектов или поддержке работы информационно-коммуникационных технологий Верховной Рады и КМУ.

Согласно законодательству Украины, критически важные предприятия могут оформить бронь на сотрудника сроком до 12 месяцев. Такую возможность с 1 октября получают:

предприятия топливно-энергетического комплекса (и их подрядчики), обеспечивающие бесперебойное функционирование энергетики Украины;

предприятия, которые обеспечивают функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и г. Киеве;

предприятия, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;

предприятия, выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;

работники ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики;

Общество Красного Креста Украины и другие украинские неправительственные гуманитарные неправительственные организации;

учреждения и организации, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.

ВАЖНО: если предприятие не признано критически важным для экономики Украины, то оформить бронирование от мобилизации можно только на 6 месяцев, да и то не для всех сотрудников - количество забронированных не должно превышать 50%.

Как получить бронь от мобилизации - нюансы процедуры

Для того чтобы мобилизация в Украине не задела человека, который забронирован по закону, важно знать, нужно ли проходить ВКК, если есть бронь, и какие условия необходимо выполнить для того, чтобы бронь утвердили.

Адвокаты Мельник Руслан и Камышев Евгений говорят:

Бронирование осуществляется в органах государственной власти и предприятиями критической инфраструктуры. Бронирование также является срочным и оформляется на полгода (на шесть месяцев), то есть лица каждые шесть месяцев должны обновлять или свои данные в ТЦК и СП, или отдел кадров должен направлять соответствующие письма в центральные органы, в министерства для продолжения бронирования таких работников.

Из этого следует, что несмотря на отсутствие необходимости прохождения медкомиссии, обновлять данные в ТЦК и СП военнообязанный работник, оформляющий бронь от мобилизации, все-таки должен.

Юристы акцентируют внимание на том, что бронь от мобилизации можно оформить только для работника, который состоит на воинском учете и работает на предприятии на основании трудового договора или контракта.

Бронь для ФЛП, согласно постановлению Кабмина №650 от 5 июня 2024 года, невозможна ни для самого предпринимателя, ни для его сотрудников. Однако ФЛП может рассчитывать на отсрочку, если будет выполнять оборонные заказы или заказы для органов местной власти, военных администраций, необходимые для обеспечения обороноспособности страны.

Как оформить и как проверить бронь от мобилизации - инструкция

Критически важные перечисленные выше предприятия могут предоставить своим сотрудникам бронь от мобилизации, но только одного этого статуса недостаточно. Для оформления брони нужно соответствовать хотя бы трем из следующих пунктов:

быть резидентами "Дія.Сіті";

платить налоги государству, минимальная сумма которых должна превышать эквивалент 1,5 млн евро за налоговый год;

за отчетный налоговый год сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и займов) должна превышать 32 млн евро;

не иметь задолженности по уплате ЕСВ;

обеспечивать зарплату не ниже средней по региону;

находиться в перечне объектов государственной собственности или важных для обеспечения потребностей территориальной общины.

Если соответствие есть, то руководитель предприятия должен прислать в Минэкономики и Генштаб список военнообязанных сотрудников для бронирования, которые, согласно Постановлению Кабмина, "взяты на персональный воинский учет в соответствующем государственном органе, предприятии, учреждении". За три дня Генштаб примет решение и направит его в ТЦК, а там уже подготовят документ для каждого сотрудника предприятия, в котором будет указана вся информация о бронировании и предоставлении отсрочки.

Также бронь от мобилизации руководитель предприятия может подать через приложение или портал Дія. Все, что нужно сделать - это указать:

реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

военно-учетную специальность;

дату уточнения военно-учетных данных.

Затем надо отправить перечень сотрудников для бронирования и поставить электронную подпись.

Далее автоматически происходит сверка данных с информацией системы "Оберіг" и в течение 24 часов руководителю придет отчет о результатах проверки в электронном формате. Все сотрудники, которые рассчитывают на бронь от мобилизации, будут автоматически переведены на специальный воинский учет, пока действует отсрочка. Соответствующий документ можно будет потом скачать и распечатать там же, в "Дії".