ВОЙНА В Украине За рекламу наркотиков на доме или заборе введут уголовную ответственность

2022-07-20 14:31

В Украине планируют ввести уголовное наказание за рекламу наркотиков.

Отмечается, что в Уголовном кодексе Украины пока не предусмотрена ответственность за рекламу наркотических веществ. Поэтому этот вопрос надо урегулировать на уровне закона.

В законопроекте отмечается, что Уголовный кодекс необходимо дополнить новой статьей 315, которая будет предусматривать криминальную ответственность за размещение на территориях, домах и сооружениях рекламы наркотиков или веб-сайтов, веб-страниц, которые занимаются продажей запрещенных веществ.

При этом документом предлагается ввести наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком от двух до пяти лет.