ВОЙНА В Украине Каждый второй гражданин Украины готов участвовать в восстановлении разрушенных войной городов

2022-07-28 13:35

Почти 90% украинцев считают, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны должна рф. Об этом, свидетельствуют результаты общенационального опроса Украина во время войны. Занятость и доходы, проведенного социологической группой Рейтинг.

Кроме того, 21% украинцев считают, что к этому должны присоединиться другие страны Европы, 18% - международные организации, 11% - США. Выросло количество и тех, кто считает, что присоединиться должна и Украина - с 10% до 15%.

45% тех, кто готов лично присоединиться к восстановлению страны. 46% заявляют, что хотят, но не имеют возможности. Больше к восстановлению готовы присоединиться жители востока, респонденты в возрасте от 18 до 50 лет, мужчины, более обеспеченные и сменившие место жительства.

Большинство украинцев довольно оптимистично настроены на восстановление страны после войны: 43% считают, что на это хватит пять лет. 28% считают, что на это нужно до 10 лет. При этом стало больше тех, кто видит перспективу восстановления в долгом периоде (с 10% до 21%) и уменьшилось количество тех, кто считал, что восстановление займет меньше года (с 13% до 5%).

По мнению опрошенных, строительство (60%) и военная промышленность (42%) получат наибольшее развитие после войны. Развитие сельского хозяйства видят 34%, медицины – 26%, тяжелой промышленности и металлургии - 18%, ИТ-сферы - 16%, образования и науки - 13%, транспорта - 7%, торговли, культуры, туризма, легкой промышленности - по 5-6%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса и территорий, где отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3.1%.