ВОЙНА В Украине Всемирный банк обновил сумму, необходимую для восстановления разрушений в Украине

2025-02-26 14:39

По состоянию на конец 2024 года общая стоимость восстановления в Украине оценивается в 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия. Такие данные озвучены в Быстрой оценке нанесенного ущерба и потребностях на восстановление (RDNA4), который обнародовал Всемирный банк.

Отмечается, что год назад стоимость восстановления в Украине оценивалась в 486 млрд долларов.

Оценка RDNA4, которая охватывает нанесенный ущерб за почти три года с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года, демонстрирует, что прямой ущерб в Украине сейчас достиг 176 млрд долларов, что больше 152 млрд долларов в оценке от февраля 2024 года. В то же время, наиболее пострадавшими секторами являются жилье, транспорт, энергетика, торговля и промышленность, а также образование.

Согласно текущей оценке, 13% общего жилищного фонда были повреждены или разрушены, что задело более 2,5 млн домохозяйств.

В энергетическом секторе на 70% увеличилось количество поврежденных или разрушенных активов с момента предыдущего отчета, включая генерацию электроэнергии, передачу, распределительную инфраструктуру и централизованное теплоснабжение.

Наибольшие потребности оцениваются в жилищном секторе (около 84 млрд долларов, или 16% от общей суммы). Далее следуют транспорт (почти 78 млрд долларов, или 15%), энергетика и добывающая промышленность (почти 68 млрд долларов, или 13%), торговля и промышленность (свыше 64 млрд долларов, или 12%), сельское хозяйство (более 55 млрд долларов, или 3% 0 млрд долларов, или 6%).

В отчете также указано, что стоимость только расчистки завалов оценивается почти в 13 млрд долларов.