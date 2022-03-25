Экономика ЕС взял на себя обязательство поддержать восстановление Украины после войны

2022-03-25 12:02

Евросоюз обязуется поддержать восстановление Украины после войны. С этой целью Европейский Совет принял решение создать Трастовой фонд солидарности Украины, говорится на сайте Европейского Совета.

"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Европейский Союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения натиска России - для восстановления демократической Украины", - говорится в сообщении.

Чтобы оказать поддержку, Европейский совет соглашается создать Трастовый фонд солидарности Украины и приглашает к участию своих международных партнеров.

Европейский совет также призывает Европейскую комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине провести все необходимые реформы.

Кроме того, Европейский совет призывает своевременно организовать международную конференцию для сбора средств в рамках Трастового фонда солидарности Украины.

subscriber subscriber

Еще по теме

Евросоюз не будет вводить квоты для беженцев из Украины

2022-03-25 13:33

видео Видеообращение мэра Киева Виталия Кличко: месяц противостояния, трагедии и настоящей отваги

2022-03-25 11:04

Россия создает повод для применения химического оружия - генсек НАТО

2022-03-24 21:30

Рада приняла решение по ВНО и госаттестации на 2022 год: что меняется

2022-03-24 21:00

Еще новости в разделе "Экономика"

Война в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах, - глава ВТО

2022-03-25 13:00

ЕС взял на себя обязательство поддержать восстановление Украины после войны

2022-03-25 12:02

США планируют заморозить еще $132 млрд из золотого резерва Рф

2022-03-24 11:32

Европа нашла способ обойтись без российского газа

2022-03-21 15:36
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

Война в Украине может спровоцировать голодные бунты в бедных странах, - глава ВТО 2022-03-25 13:00
ЕС взял на себя обязательство поддержать восстановление Украины после войны 2022-03-25 12:02
США планируют заморозить еще $132 млрд из золотого резерва Рф 2022-03-24 11:32
Европа нашла способ обойтись без российского газа 2022-03-21 15:36