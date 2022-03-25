Экономика ЕС взял на себя обязательство поддержать восстановление Украины после войны

2022-03-25 12:02

Евросоюз обязуется поддержать восстановление Украины после войны. С этой целью Европейский Совет принял решение создать Трастовой фонд солидарности Украины, говорится на сайте Европейского Совета.

"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Европейский Союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения натиска России - для восстановления демократической Украины", - говорится в сообщении.

Чтобы оказать поддержку, Европейский совет соглашается создать Трастовый фонд солидарности Украины и приглашает к участию своих международных партнеров.

Европейский совет также призывает Европейскую комиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине провести все необходимые реформы.

Кроме того, Европейский совет призывает своевременно организовать международную конференцию для сбора средств в рамках Трастового фонда солидарности Украины.