Политика Власти Германии приступили к реализации масштабного проекта по восстановлению Украины

2023-03-28 09:24

В Министерстве экономического развития ФРГ стартовала платформа, которая имеет целью поддержать и укрепить обязательства Германии по восстановлению Украины и объединить государственных и негосударственных участников процесса, сообщает Укринформ.

По словам министра экономического развития ФРГ Свеньи Шульце, восстановление Украины уже начинается. Она подчеркнула важность долгосрочной перспективы и раннего планирования.

В рамках Платформы восстановления Украины планируется организация специализированных конференций, диалоговых форумов и семинаров. Первая мера запланирована на апрель.

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев на конференции отметил, что украинцы рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество, а не просто на помощь, и призвал инвестировать и покупать украинские товары.

"Восстановление должно начинаться сейчас, а не тогда, когда мы победим. Мы не можем терять время", - отметил он.

Отмечается, что Министерство экономического развития за четыре месяца выделило 800 млн. евро для помощи Украине. В страну доставлено медоборудование и лекарства, пожарные машины, генераторы, приборы для приготовления пищи и отопления. Также партнерство налажено между немецкими и украинскими муниципалитетами, в сфере обеспечения водоснабжения и водоотведения, между медучреждениями.

Для поддержки и расширения всех этих партнерств министерство в 2023 году предоставит еще 25 миллионов евро.